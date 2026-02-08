PowerFleet Aktie
Ausblick: PowerFleet vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
PowerFleet wird am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,000 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,110 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 4,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 111,7 Millionen USD gegenüber 106,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,098 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,430 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 439,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 362,5 Millionen USD im Vorjahr.
