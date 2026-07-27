Ausblick: PPG Industries öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PPG Industries wird am 28.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 20 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,25 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,98 USD je Aktie vermeldet.

17 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,20 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei PPG Industries für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,37 Milliarden USD aus.

23 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,88 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 6,94 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 16,65 Milliarden USD, gegenüber 15,88 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at