WKN: 852026 / ISIN: US6935061076

26.01.2026 07:01:06

Ausblick: PPG Industries stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PPG Industries wird am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 21 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,58 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,200 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll PPG Industries 18 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,78 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte PPG Industries 3,73 Milliarden USD umsetzen können.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,64 USD, gegenüber 4,75 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten auf durchschnittlich 15,73 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 15,85 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

