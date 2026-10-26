Ausblick: PPG Industries stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PPG Industries wird am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

21 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,12 USD gegenüber 2,00 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 18 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,28 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 4,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte PPG Industries einen Umsatz von 4,08 Milliarden USD eingefahren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,89 USD, wohingegen im Vorjahr noch 6,94 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,79 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 15,88 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at