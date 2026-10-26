PPG Industries Aktie
WKN: 852026 / ISIN: US6935061076
|
26.10.2026 07:01:06
Ausblick: PPG Industries stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
PPG Industries wird am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
21 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,12 USD gegenüber 2,00 USD im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 18 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,28 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 4,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte PPG Industries einen Umsatz von 4,08 Milliarden USD eingefahren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,89 USD, wohingegen im Vorjahr noch 6,94 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,79 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 15,88 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PPG Industries Inc.
Analysen zu PPG Industries Inc.
Aktien in diesem Artikel
|PPG Industries Inc.
|97,88
|-0,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt dürfte derweil etwas zulegen. An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.