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WKN DE: A42C0T / ISIN: SE0028799411

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14.07.2026 07:01:06

Ausblick: PPI informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

PPI äußert sich am 15.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,346 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei PPI noch ein Gewinn pro Aktie von 0,600 SEK in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 294,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 862,7 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 218,6 Millionen SEK umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,35 SEK, gegenüber 1,51 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 3,49 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 1,03 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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