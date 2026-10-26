PPI Aktie
WKN DE: A42C0T / ISIN: SE0028799411
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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: PPI legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
PPI wird am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,405 SEK gegenüber 0,270 SEK im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 259,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 894,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 248,8 Millionen SEK umgesetzt.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,53 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,51 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,58 Milliarden SEK, gegenüber 1,03 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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