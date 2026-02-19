PPL Aktie
WKN: 895250 / ISIN: US69351T1060
|
19.02.2026 07:01:06
Ausblick: PPL veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
PPL lädt am 20.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,409 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 70,42 Prozent erhöht. Damals waren 0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 9,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,42 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,81 USD, gegenüber 1,20 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 9,04 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 8,46 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PPL Corp.
|
19.02.26
|Ausblick: PPL veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
13.02.26
|S&P 500-Papier PPL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PPL-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
06.02.26
|S&P 500-Wert PPL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PPL von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
05.02.26
|Erste Schätzungen: PPL präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.01.26
|S&P 500-Papier PPL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PPL-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.01.26
|S&P 500-Papier PPL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PPL-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
16.01.26
|S&P 500-Wert PPL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PPL-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
09.01.26
|S&P 500-Papier PPL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PPL-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)