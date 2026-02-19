Ausblick: PPL veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

PPL lädt am 20.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,409 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 70,42 Prozent erhöht. Damals waren 0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 9,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,42 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,81 USD, gegenüber 1,20 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 9,04 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 8,46 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at