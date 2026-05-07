PPL Aktie

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WKN: 895250 / ISIN: US69351T1060

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07.05.2026 07:01:06

Ausblick: PPL zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

PPL äußert sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,616 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte PPL ein EPS von 0,560 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll PPL nach den Prognosen von 5 Analysten 2,51 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,50 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,95 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,59 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,62 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 9,04 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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