PPL Aktie
WKN: 895250 / ISIN: US69351T1060
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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: PPL zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
PPL wird am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
14 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,531 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,430 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 7,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,41 Milliarden USD gegenüber 2,24 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,95 USD, gegenüber 1,59 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 9,70 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,04 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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