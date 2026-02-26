Ausblick: PQ Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PQ Group stellt am 26.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,152 USD je Aktie gegenüber -0,260 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll PQ Group im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 184,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 182,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,59 Prozent gesteigert.

6 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,403 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 723,5 Millionen USD, gegenüber 704,5 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at