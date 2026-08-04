Ausblick: PQ Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PQ Group wird am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,187 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte PQ Group 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 18,69 Prozent auf 237,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 200,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,665 USD im Vergleich zu -0,610 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 966,8 Millionen USD, gegenüber 723,5 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at