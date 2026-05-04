PQ Group Holdings Aktie
WKN DE: A3CWMS / ISIN: US27923Q1094
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: PQ Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
PQ Group wird am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,054 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll PQ Group in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,80 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 191,1 Millionen USD im Vergleich zu 162,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,611 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,610 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 915,5 Millionen USD, gegenüber 723,5 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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