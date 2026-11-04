PQ Group Holdings Aktie
WKN DE: A3CWMS / ISIN: US27923Q1094
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: PQ Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
PQ Group präsentiert am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,209 USD gegenüber -0,690 USD im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll PQ Group nach den Prognosen von 5 Analysten 287,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 40,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 204,9 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,693 USD im Vergleich zu -0,610 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,04 Milliarden USD, gegenüber 723,5 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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