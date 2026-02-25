Ausblick: PRA Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PRA Group wird sich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,500 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte PRA Group 0,470 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll PRA Group mit einem Umsatz von insgesamt 294,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 298,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,34 Prozent verringert.

Die Prognosen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -8,695 USD, gegenüber 1,79 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 1,16 Milliarden USD im Vergleich zu 1,14 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

