Prairie Operating Aktie
WKN DE: A3D1ZH / ISIN: US7396501097
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30.03.2026 07:01:06
Ausblick: Prairie Operating stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Prairie Operating wird am 31.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,315 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 100,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 1168,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,9 Millionen USD in den Büchern standen.
3 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,083 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -2,650 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 272,7 Millionen USD, gegenüber 7,9 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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