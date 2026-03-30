Ausblick: Prairie Operating stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Prairie Operating wird am 31.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,315 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 100,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 1168,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,9 Millionen USD in den Büchern standen.

3 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,083 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -2,650 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 272,7 Millionen USD, gegenüber 7,9 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at