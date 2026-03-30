Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

Prairie Operating Aktie

Prairie Operating für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D1ZH / ISIN: US7396501097

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.03.2026 07:01:06

Ausblick: Prairie Operating stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Prairie Operating wird am 31.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,315 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 100,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 1168,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,9 Millionen USD in den Büchern standen.

3 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,083 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -2,650 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 272,7 Millionen USD, gegenüber 7,9 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Prairie Operating Co Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Prairie Operating Co Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Prairie Operating Co Registered Shs 2,00 -1,96% Prairie Operating Co Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

29.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 13
29.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 13: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.03.26 KW 13: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
28.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Iran-Krieg eskaliert weiter: ATX und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden zum Wochenstart mit Verlusten erwartet. Die Börsen in Fernost bewegen sich am Montag vorwiegend auf tieferem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen