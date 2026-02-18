Praxis Precision Medicines Aktie

Praxis Precision Medicines

WKN DE: A3EW9Y / ISIN: US74006W2070

18.02.2026 07:01:06

Ausblick: Praxis Precision Medicines mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Praxis Precision Medicines lässt sich am 19.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Praxis Precision Medicines die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

16 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -3,101 USD. Das entspräche einem Verlust von 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -2,940 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 0,1 Millionen USD – ein Minus von 99,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Praxis Precision Medicines 7,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -13,078 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -10,210 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 0,3 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 8,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

