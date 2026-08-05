Ausblick: Praxis Precision Medicines stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Praxis Precision Medicines lädt am 06.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

19 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -3,668 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 10,82 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -3,310 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 19 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -15,274 USD je Aktie, gegenüber -13,480 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 18 Analysten durchschnittlich bei 2,4 Millionen USD. Im Vorjahr waren 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at