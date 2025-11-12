Ausblick: Precigen stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Precigen wird am 13.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,094 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Precigen noch -0,090 USD je Aktie verloren.

Das vergangene Quartal soll Precigen mit einem Umsatz von insgesamt 0,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 47,37 Prozent verringert.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,393 USD, gegenüber -0,470 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 12,3 Millionen USD im Vergleich zu 3,9 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at