Precigen Aktie
WKN DE: A2PZG1 / ISIN: US74017N1054
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Precigen stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Precigen wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,034 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,180 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Precigen nach den Prognosen von 3 Analysten 20,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1452,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,3 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,046 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,370 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 115,4 Millionen USD, gegenüber 9,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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12.05.26
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