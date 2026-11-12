Ausblick: Precise Biometrics Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Precise Biometrics Registered lädt am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,080 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Precise Biometrics Registered noch -0,010 SEK je Aktie verloren.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 99,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 39,9 Millionen SEK gegenüber 20,0 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,200 SEK im Vergleich zu -0,220 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 118,0 Millionen SEK, gegenüber 77,8 Millionen SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net