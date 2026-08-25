Precise Biometrics AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DMAZ / ISIN: SE0018013849
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25.08.2026 07:01:06
Ausblick: Precise Biometrics Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Precise Biometrics Registered stellt am 26.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,000 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,060 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 18,5 Millionen SEK aus – eine Minderung von 11,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Precise Biometrics Registered einen Umsatz von 20,8 Millionen SEK eingefahren.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 0,017 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,220 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 80,7 Millionen SEK, gegenüber 77,8 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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