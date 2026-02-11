Precise Biometrics AB Registered Shs Aktie
Ausblick: Precise Biometrics Registered präsentiert Quartalsergebnisse
Precise Biometrics Registered präsentiert in der am 12.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,000 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Precise Biometrics Registered noch -0,020 SEK je Aktie verloren.
Precise Biometrics Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,1 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 0,010 SEK prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,110 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 82,9 Millionen SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 86,9 Millionen SEK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
