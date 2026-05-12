Ausblick: Precise Biometrics Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Precise Biometrics Registered gibt am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,000 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Precise Biometrics Registered -0,090 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Precise Biometrics Registered nach der Prognose von 1 Analyst 21,0 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,0 Millionen SEK umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 0,020 SEK je Aktie, gegenüber -0,260 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 90,1 Millionen SEK. Im Vorjahr waren 77,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at