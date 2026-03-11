Precision BioSciences Aktie
Ausblick: Precision BioSciences gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Precision BioSciences äußert sich am 12.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,535 USD. Das entspräche einem Gewinn von 75,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -2,220 USD erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 9,1 Millionen USD – ein Plus von 1318,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Precision BioSciences 0,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -6,135 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,04 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 9,1 Millionen USD, gegenüber 68,7 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
