Precision BioSciences Aktie
WKN DE: A400AS / ISIN: US74019P2074
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Precision BioSciences mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Precision BioSciences wird am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,804 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -2,130 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 3600 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 0,7 Millionen USD gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,962 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,560 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 13,7 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 34,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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