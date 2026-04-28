Ausblick: Precision Drilling gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Precision Drilling wird am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,41 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Precision Drilling einen Gewinn von 2,52 CAD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 507,2 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 496,3 Millionen CAD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,12 CAD aus. Im Vorjahr waren 0,140 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 1,90 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 1,84 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at