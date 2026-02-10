Ausblick: Precision Drilling informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Precision Drilling lässt sich am 11.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Precision Drilling die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,04 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Precision Drilling einen Gewinn von 1,06 CAD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Precision Drilling in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,75 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 490,4 Millionen CAD im Vergleich zu 468,2 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,20 CAD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 7,81 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 1,85 Milliarden CAD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,90 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at