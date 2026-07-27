Precision Drilling Aktie
WKN DE: A2QH9T / ISIN: CA74022D4075
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27.07.2026 07:01:06
Ausblick: Precision Drilling öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Precision Drilling stellt am 28.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,491 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Precision Drilling noch 1,21 CAD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 8,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 441,3 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 406,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,58 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,140 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,01 Milliarden CAD, gegenüber 1,84 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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