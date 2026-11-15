Ausblick: Precision Optics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Precision Optics stellt am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,130 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Precision Optics noch -0,210 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 4,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 6,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,7 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Verlust je Aktie von -0,300 USD im Vergleich zu -0,430 USD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 31,5 Millionen USD, gegenüber 31,5 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net