Predictive Oncology Aktie

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WKN DE: A41HQB / ISIN: US74039M4087

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15.11.2026 07:01:06

Ausblick: Predictive Oncology präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Predictive Oncology stellt am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,290 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -107,250 USD je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 9,3 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Verlust je Aktie von -1,740 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -13,370 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 60,4 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 0,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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