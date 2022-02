Ausblick: Preferred Apartment Communities veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Preferred Apartment Communities lässt sich am 28.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Preferred Apartment Communities die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,650 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 15,58 Prozent erhöht. Damals waren -0,770 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Preferred Apartment Communities in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,49 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 101,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 121,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Verlust von -2,940 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -6,950 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 437,6 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 502,2 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at