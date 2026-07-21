Ausblick: Preferred Bank stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Preferred Bank veröffentlicht am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,65 USD je Aktie gegenüber 2,57 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 73,6 Millionen USD aus – eine Minderung von 41,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Preferred Bank einen Umsatz von 125,7 Millionen USD eingefahren.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 10,70 USD je Aktie, gegenüber 10,41 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 295,1 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 499,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at