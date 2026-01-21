Ausblick: Preferred Bank veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Preferred Bank veröffentlicht am 22.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Preferred Bank im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,73 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,25 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 42,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 74,5 Millionen USD gegenüber 129,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,36 USD, gegenüber 9,64 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 287,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 520,4 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at