Ausblick: Premier Energies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Premier Energies äußert sich am 22.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 7,44 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 5,66 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 18,80 Prozent auf 20,35 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,13 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 29,97 INR je Aktie, gegenüber 21,35 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 82,05 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 65,19 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at