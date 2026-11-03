Ausblick: Premier Energies öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Premier Energies wird am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 11,07 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 7,89 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Premier Energies in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,70 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 26,76 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 18,37 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 45,31 INR je Aktie, gegenüber 33,63 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 132,91 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 78,24 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net