Premier Energies Aktie

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WKN DE: A40N9F / ISIN: INE0BS701011

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Premier Energies präsentiert Quartalsergebnisse

Premier Energies öffnet am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten schätzen, dass Premier Energies für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,93 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 6,83 INR je Aktie erwirtschaftet.

Premier Energies soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25,07 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,21 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 15 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 43,37 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 33,63 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich auf 132,22 Milliarden INR, gegenüber 78,24 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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