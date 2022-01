Ausblick: Premier Financial öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Premier Financial lädt am 25.01.2022 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,765 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,820 USD je Aktie vermeldet.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 74,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 0,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 73,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,46 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,75 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 301,3 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 288,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

