Ausblick: Premier Financial stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Premier Financial wird am 24.01.2023 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2022 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,815 USD je Aktie gegenüber 0,690 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 80,5 Millionen USD – ein Plus von 8,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Premier Financial 74,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,96 USD, gegenüber 3,39 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 309,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 304,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at