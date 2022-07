Ausblick: Premier Financial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Premier Financial äußert sich am 26.07.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,728 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Premier Financial noch 0,840 USD je Aktie eingenommen.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 73,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 75,1 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,01 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,39 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 305,4 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 304,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at