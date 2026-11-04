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WKN DE: A0X9K5 / ISIN: CA74061A1084

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Premium Brands legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Premium Brands präsentiert am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Premium Brands im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,51 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,040 CAD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 20,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,39 Milliarden CAD gegenüber 1,99 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,43 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,910 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,14 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 7,48 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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