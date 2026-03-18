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WKN DE: A0X9K5 / ISIN: CA74061A1084

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18.03.2026 07:01:06

Ausblick: Premium Brands legt Quartalsergebnis vor

Premium Brands wird am 19.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

9 Analysten schätzen, dass Premium Brands für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,28 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,840 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 17,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,92 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,64 Milliarden CAD umgesetzt.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,58 CAD, gegenüber 2,73 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 7,50 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 6,47 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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