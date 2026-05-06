Ausblick: Premium Brands legt Quartalsergebnis vor

Premium Brands wird am 07.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,728 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Premium Brands noch ein Gewinn pro Aktie von 0,060 CAD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 22,90 Prozent auf 2,06 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte Premium Brands noch 1,68 Milliarden CAD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,13 CAD, gegenüber 0,910 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 9,34 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,48 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at