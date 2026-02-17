Prenetics Global Aktie
WKN DE: A3EUSU / ISIN: KYG722451229
|
17.02.2026 07:01:06
Ausblick: Prenetics Global gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Prenetics Global lädt am 18.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,330 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,290 USD je Aktie erzielt worden.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 33,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 218,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -2,517 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -3,710 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 90,1 Millionen USD, gegenüber 30,6 Millionen USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Prenetics Global Limited Registered Shs
