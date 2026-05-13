Ausblick: Prenetics Global präsentiert Quartalsergebnisse

Prenetics Global wird am 14.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,823 USD. Das entspräche einem Verlust von 2,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,800 USD erwirtschaftet wurden.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 37,9 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 118,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 17,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,148 USD, wohingegen im Vorjahr noch -2,680 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 190,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 92,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at