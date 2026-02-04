Ausblick: Prestige Brands gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Prestige Brands wird am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,14 USD. Das entspräche einer Verringerung von 6,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,22 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Prestige Brands 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 282,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 2,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Prestige Brands 290,3 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,55 USD, gegenüber 4,29 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1,11 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,14 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at