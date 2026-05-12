Prestige Brands Holdings Aktie

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WKN: A0DN17 / ISIN: US74112D1019

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12.05.2026 07:01:06

Ausblick: Prestige Brands mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Prestige Brands lässt sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Prestige Brands die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten schätzen, dass Prestige Brands für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,39 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,00 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Prestige Brands nach den Prognosen von 7 Analysten im Schnitt 293,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 296,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,54 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 4,29 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,10 Milliarden USD, gegenüber 1,14 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

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