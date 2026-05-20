Ausblick: Prestige Estates Projects stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Prestige Estates Projects wird am 21.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 16,03 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,580 INR erwirtschaftet worden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 123,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 15,89 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 35,51 Milliarden INR aus.

Die Prognosen von 14 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 31,39 INR, gegenüber 11,19 INR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 19 Analysten durchschnittlich 120,33 Milliarden INR im Vergleich zu 76,91 Milliarden INR im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at