Ausblick: Prestige Estates Projects veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Prestige Estates Projects wird am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 19,20 INR gegenüber 6,79 INR im Vorjahresquartal.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 26,37 Prozent auf 31,20 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24,69 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 18 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 51,67 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 27,76 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt von insgesamt 162,09 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 131,96 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at