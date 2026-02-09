Ausblick: Prevas (B) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Prevas (B) wird am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 1,39 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,81 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 0,47 Prozent auf 430,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Prevas (B) noch 432,0 Millionen SEK umgesetzt.

Die Erwartung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 6,31 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 7,13 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,62 Milliarden SEK, gegenüber 1,59 Milliarden SEK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

