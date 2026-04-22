Pricer A b Aktie
WKN: 899450 / ISIN: SE0000233934
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22.04.2026 07:01:06
Ausblick: Pricer A B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Pricer A B wird am 23.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,080 SEK. Das entspräche einem Verlust von 100 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,040 SEK erwirtschaftet wurden.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 420,0 Millionen SEK aus – eine Minderung von 20,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Pricer A B einen Umsatz von 528,3 Millionen SEK eingefahren.
Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,110 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,010 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 2,21 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 2,15 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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